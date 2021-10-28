بقيمة 50 ألف ريال.. عقوبات وغرامات مالية على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات وغرامات مالية بـ 50 ألف ريال على أشخاص ومنشآت قاموا بعدة سلوكيات مخالفة لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون.
وأوضح مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة، الدكتور علي الدويرج، أن المخالفات المضبوطة بلغت 8، وتمثلت في عدم توفير أرضية مناسبة ومكان ملائم للحيوانات.
وبين أن المخالفات تضمنت أيضاً عدم توفير الغذاء لها ومعالجة المريض منها، وتعذيبها، إضافةً إلى عرض وبيع حيوانات مريضة، ورضيعة قبل سن الفطام. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الوزارة ألزمت المخالفين بضرورة معالجة المخالفات، وأحالتهم إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات.