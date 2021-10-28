مفتي المملكة يفتتح مسجد الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بعد الانتهاء من ترميمه على نفقته

افتتح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مسجد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترميم على نفقته الخاصة.
وجرى ترميم المسجد تحت إشراف ومتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وقامت بتنفيذه إدارة الخدمات العامة بالرئاسة.
ويُعد مسجد الرئاسة من المساجد العريقة والقديمة في المنطقة، حيث مضى على إنشائه قرابة 40 عاماً، ومساحته الداخلية 900 متر، ويتسع لحوالي 1000 مصل.
وفق “أخبار 24”.