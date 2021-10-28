نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مفتي المملكة يفتتح مسجد الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بعد الانتهاء من ترميمه على نفقته
28/10/2021   7:32 م

مفتي المملكة يفتتح مسجد الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بعد الانتهاء من ترميمه على نفقته

+ = -
560

افتتح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مسجد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترميم على نفقته الخاصة.

وجرى ترميم المسجد تحت إشراف ومتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وقامت بتنفيذه إدارة الخدمات العامة بالرئاسة.

ويُعد مسجد الرئاسة من المساجد العريقة والقديمة في المنطقة، حيث مضى على إنشائه قرابة 40 عاماً، ومساحته الداخلية 900 متر، ويتسع لحوالي 1000 مصل.

مفتي عام المملكة يفتتح مسجد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بعد الانتهاء من ترميمه

وفق “أخبار 24”.

مفتي المملكة يفتتح مسجد الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بعد الانتهاء من ترميمه على نفقته

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182000.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.