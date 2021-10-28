“الصناعة”: 577 مصنعاً بدأت الإنتاج وإصدار 745 ترخيصاً جديداً حتى نهاية الربع الثالث

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 745 ترخيصاً صناعياً جديداً حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2021م بحجم استثمارات يبلغ 75 مليار ريال.
وأوضحت أن 577 مصنعاً بدأت عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، ليتمكن القطاع بذلك من توفير أكثر من 47 ألف وظيفة بنسبة توطين 40%..
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية سبتمبر الماضي وصل إلى نحو 10.2 ألف، بإجمالي استثمارات يُقدر بـ 1.33 تريليون ريال.
وأكدت إصدارها 76 ترخيصا صناعيا جديدا بحجم استثمار يقارب المليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي، مع بدء أكثر من 100 مصنع عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه بحجم استثمارات يتجاوز 51 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن القطاع الصناعي نجح في خلق 6.2 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر الماضي، منها 1.1 ألف للسعوديين.