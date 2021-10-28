للتكامل بين التطبيقات والجهات الحكومية.. “هيئة الاتصالات” تطلق منصة “توصيل” الرقمية

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الخميس) منصة “توصيل” التي تعد المرحلة الثانية من عملية التكامل بين تطبيقات التوصيل والجهات الحكومية.
وأبانت الهيئة أن منصة “توصيل” ستسهم في إنشاء قاعدة بيانات للرصد والمتابعة والتحليل والقياس، حيث جرى الربط مع 7 جهات حكومية و40 جهة من مقدمي خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للمساهمة في الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت أن هذه الخدمات تأتي وفق أسلوب الاقتصاد التشاركي، إذ سجلت نجاحاً لافتاً في ذلك بتحقيق نمو سوقها وتحقيقه أرقاما قياسية، وذلك بتجاوز المتوسط الشهري لعدد الطلبات 9.5 مليون طلب خلال الربع الثاني من عام 2021 مسجلة ارتفاعا بنسبة 37%.
ولفتت إلى ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال ذات الفترة بنسبة 49% ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135% ليصل إلى 8.3 مليون عملية.
وفق “أخبار 24”.