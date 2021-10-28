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أخبار محلية > بالأسماء.. “تعليم الرياض” يعلن تكليف 328 معلماً كمنسقي موهوبين
28/10/2021   7:32 م

بالأسماء.. “تعليم الرياض” يعلن تكليف 328 معلماً كمنسقي موهوبين

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (الخميس)، تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في المدارس للعام الدراسي الحالي 1443هـ ولمدة ثلاثة أعوام.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبد الله الغنام أن التكليف جاء وفق الترشيح الإلكتروني واستمارات الترشيح الورقية المعتمدة من مديري المدارس، مشيراً إلى أهمية تنفيذ وتفعيل منسقي الموهوبين برامج ومبادرات إدارة الموهوبين داخل المدرسة وفقاً لدليل منسقي الموهوبين.

وأبان وفق “أخبار 24” أنه ستكون هناك زيارات إشرافية من قبل مشرفي إدارة الموهوبين لمتابعة وتقويم عمل منسق الموهوبين في المدرسة، لافتاً إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المعلمين المكلفين كمنسقي موهوبين عبر الرابط.

بالأسماء.. “تعليم الرياض” يعلن تكليف 328 معلماً كمنسقي موهوبين

أخبار محلية
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