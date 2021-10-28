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أخبار محلية > “الصحة العالمية” تحذر: إصابات كورونا تزداد للمرة الأولى منذ شهرين.. وجميع الدول عرضة للمتحورات
28/10/2021   11:10 م

“الصحة العالمية” تحذر: إصابات كورونا تزداد للمرة الأولى منذ شهرين.. وجميع الدول عرضة للمتحورات

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أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، تحذيرًا بشأن ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد – 19” للمرة الأولى منذ شهرين، مبينة أن العالم ما زال بعيدًا عن إنهاء الجائحة.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس إدهانوم، إلى أن جميع البلدان بما فيها مرتفعة الدخل ما زالت عرضة للمتحورات الجديدة للفيروس، بما في ذلك من حصلوا على اللقاح.

وأعلنت المنظمة الدولية الخطة الجديدة لما يُعرف بمسرع إنتاج اللقاحات وأدوات التشخيص وعلاجات كورونا “إيه سي تي”، لافتة إلى أن هذه الخطة تهدف للوصول إلى الأهداف المتفق عليها عالمياً لأدوات مواجهة كورونا. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الخطة ستساعد في منع ما لا يقل عن 5 ملايين حالة وفاة إضافية محتملة، وإنقاذ الاقتصاد العالمي بأكثر من 5.3 تريليون دولار، وتسريع إنهاء الوباء في كل مكان.

“الصحة العالمية” تحذر: إصابات كورونا تزداد للمرة الأولى منذ شهرين.. وجميع الدول عرضة للمتحورات

أخبار محلية
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