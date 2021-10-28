وزير الاستثمار: الرياض ستصبح مركز توزيع المنتجات الإلكترونية والتقنية التي تصل إلى المنطقة

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن صندوق الاستثمارات والعامة يقود خططا لإنشاء خطوط طيران سعودية أخرى، إلى جانب استثمار كبير لبناء مطار جديد في الرياض.
وأشار إلى تجاوزوا مستهدفات 2021 بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر وسيتجاوزون مستهدفات 2022، بحسب “رويترز”، مبيناً أنه لن يتفاجأ إذا وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا قبل عام 2030.
وأوضح أن الرياض ستصبح مركز توزيع المنتجات الإلكترونية والتقنية التي تصل إلى المنطقة، كاشفاً عن إجرائهم محادثات مع عدد من مصنعي السيارات لإقامة مصانع لها في السعودية. وفق “أخبار 24”.