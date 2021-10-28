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اخبار رياضية > “هيئة الفروسية” تعلن مواعيد إطلاق النسخة الثالثة من كأس السعودية وقيمة الجوائز
28/10/2021   11:10 م

“هيئة الفروسية” تعلن مواعيد إطلاق النسخة الثالثة من كأس السعودية وقيمة الجوائز

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أعلن رئيس هيئة الفروسية، الأمير بندر بن خالد الفيصل، أن النسخة الثالثة من كأس السعودية ستُطلق في 25 – 26 فبراير 2022.

وأوضح الأمير، خلال مؤتمر عُقد اليوم الخميس للحديث عن النسخة الثالثة من بطولة كأس السعودية 2022، أن جوائزها تبلغ 35.1 مليون دولار، لتكون بذلك الأكثر قيمة ماليا وفنيا على المستوى الدولي.

وأضاف أن دعم القيادة للفروسية ساهم في تحقيق إنجازات دولية آخرها تصنيف المملكة ضمن المجموعة الدولية الثانية عالمي في سباقات الخيل، وكأس السعودية ضمن سباقات الفئة الأولى G1 عالميا.

وأشار إلى أن مشاركة المواهب المحلية في كأس السعودية تحظى بأهمية قصوى في النسخة الثالثة من البطولة، من خلال توفير منصة عالمية تمكن خيولنا وملاكنا ومدربينا وفرساننا من المنافسة وهي خطوة أساسية لتحقيق أهدافنا وتطوير رياضات سباقات الخيل في المملكة.

إطلاق النسخة الثالثة من كأس السعودية وقيمة الجوائز

وفق “أخبار 24”.

“هيئة الفروسية” تعلن مواعيد إطلاق النسخة الثالثة من كأس السعودية وقيمة الجوائز

اخبار رياضية
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