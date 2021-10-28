كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، عن ضبط عدد من المخالفات في بعض المنشآت بمحافظة خميس مشيط.
وأوضح أن فرق الرقابة الميدانية بالوزارة ضبطت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، 11 مخالفة وقامت بإنذار 14 منشأة، إضافة إلى إحالة الوافدين المخالفين لجهات الاختصاص، وذلك استجابة لبلاغ مواطن عن تلك المخالفات.
وأكد أن الوزارة سوف تتخذ العقوبات المحددة في حق المخالفين حسب ما ينص عليه جدول المخالفات والعقوبات، داعيا إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق “معًا للرصد”، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية. وفق “أخبار 24”.