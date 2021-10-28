ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 17 مخالفًا لنظام الإقامة؛ 14 من الجنسية السودانية و3 من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والسورية، إلى جانب القبض على مواطنين قاما بإيواء المخالفين.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم (الخميس)، أن المخالفين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، مبينًا أنهم ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها.
وأضاف أن المواطنين الموقوفين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتها لهما. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.