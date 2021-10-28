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أخبار محلية > جودة أعلى وأسعار أفضل.. هكذا ينعكس نظام المنافسة على المنتجات والخدمات في المملكة
28/10/2021   11:11 م

جودة أعلى وأسعار أفضل.. هكذا ينعكس نظام المنافسة على المنتجات والخدمات في المملكة

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أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الخميس)، أن نظام المنافسة له تأثير فعال على المنتجات والخدمات في سوق المملكة، مبينة أنه سيعود على المستهلك بالعديد من المنافع.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام المنافسة يؤثر على الخدمات والمنتجات في السوق عبر 4 جوانب، حيث سيؤدي إلى تحقيق جودة أعلى، وأسعار أفضل، إلى جانب ابتكار أشمل، وتنويع أكبر.

ويهدف نظام المنافسة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. وفق “أخبار 24”.

جودة أعلى وأسعار أفضل.. هكذا ينعكس نظام المنافسة على المنتجات والخدمات في المملكة

أخبار محلية
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