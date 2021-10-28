جودة أعلى وأسعار أفضل.. هكذا ينعكس نظام المنافسة على المنتجات والخدمات في المملكة

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الخميس)، أن نظام المنافسة له تأثير فعال على المنتجات والخدمات في سوق المملكة، مبينة أنه سيعود على المستهلك بالعديد من المنافع.
وأشارت إلى أن تطبيق نظام المنافسة يؤثر على الخدمات والمنتجات في السوق عبر 4 جوانب، حيث سيؤدي إلى تحقيق جودة أعلى، وأسعار أفضل، إلى جانب ابتكار أشمل، وتنويع أكبر.
ويهدف نظام المنافسة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. وفق “أخبار 24”.
كيف سيؤثر تطبيق نظام المنافسة على المنتجات والخدمات في سوق المملكة، وما هي المنافع التي سيجنيها المستهلك؟ pic.twitter.com/t37wehPCZr
— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) October 28, 2021