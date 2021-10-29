رسمياً.. الاتحاد الأسترالي يعلن إقامة مباراة أستراليا والسعودية في سيدني

أعلن الاتحاد الأسترالي بشكل رسمي اليوم (الجمعة) استضافة ملعب ويسترن سيدني للمباراة التي ستجمع بين المنتخب الأسترالي وضيفه السعودي، في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الـ 11 من نوفمبر المقبل.
وتعد هذه أول مباراة دولية للمنتخب الأسترالي تقام في البلاد منذ 763 يوماً، حيث كانت آخر مباراة لعبها منتخب أستراليا على أرضه أمام نيبال في أكتوبر من عام 2019، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ويحتل المنتخب السعودي صدارة مجموعته في التصفيات المونديالية برصيد 12 نقطة بعد فوزه في جميع مبارياته الأربع، بينما يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني برصيد 9 نقاط حيث خسر إحدى مبارياته أمام نظيره الياباني. وفق “أخبار 24”.