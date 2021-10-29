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أخبار محلية > عضو برنامج “إصلاح ذات البين”: “السماسرة” يضايقون ذوي الـدم وكأنهم أصحاب حق التنازل أو القصاص
29/10/2021   9:36 ص

عضو برنامج “إصلاح ذات البين”: “السماسرة” يضايقون ذوي الـدم وكأنهم أصحاب حق التنازل أو القصاص

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كشف عضو برنامج “إصلاح ذات البين” سعود الحقباني، عن سبب التجمعات الكبيرة أمام منازل أهالي المقتولين، وحجم الديات سنوياً.

وقال الحقباني خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن السبب وراء تلك التجمعات هم “السماسرة” الذين يخططون ويحشدون الأعداد الكبيرة أمام المنازل.

ولفت إلى أن هؤلاء السماسرة يضايقون ذوي الدم ويتصرفون كأنهم أصحاب الحق في التنازل أو القصاص، مبيناً أن حجم الديات سنوياً في المملكة يبلغ نحو 120 مليون ريال.

وفق “أخبار 24”.

عضو برنامج “إصلاح ذات البين”: “السماسرة” يضايقون ذوي الـدم وكأنهم أصحاب حق التنازل أو القصاص

أخبار محلية
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