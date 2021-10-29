“الزعاق”: تحديد قبلة الصلاة يعتمد أساساً على الشمس.. ويومان بالعام تكون فيهما هي القبلة

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن النجوم والشمس يعدان عاملاً أساسياً في تحديد القبلة، وظل الشمس أساس في تحديد أوقات الصلوات النهارية.
وأضاف الزعاق وفقاً لـ”العربية”، أن هذه الأيام هي الوقت الأبكر لدخول وقت صلاة الظهر خلال السنة على معظم البلدان العربية.
ولفت إلى أنه يوجد يومان في العام تكون الشمس فيهما هي القبلة على مستوى العالم وهما وقت أذان الظهر يومي 27 مايو و16 يوليو، حيث تكون الشمس فيهما فوق الكعبة مباشرة.
ونوه إلى أن الصلوات النهارية تعتمد على ظل الشمس، وأقصر ظل يومي عندما تكون الشمس فوق الرأس وهي مرحلة الزوال وتحديداً وقت صلاة الظهر.
خلال هذه الأيام :
هو الوقت الأبكر لدخول وقت صلاة الظهر خلال السنة على جل البلدان العربية
التصوير في جبل قارة ب #الأحساء
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 28, 2021