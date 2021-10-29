يخوض فريقا الأهلي والهلال مواجهة من العيار الثقيل، اليوم (الجمعة) على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتنتظر مواجهة الهلال والأهلي، تحديًا خاصًا بين الثنائي، هداف الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز ومهاجم الأهلي السوري عمر السومة.
وشارك عمر السومة في 20 مباراة ضد الهلال بكل المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 12 بواقع 8 أهداف في دوري المحترفين.
كما سجل السومة 4 اهداف في شباك الهلال بواقع هدف في كل مسابقة من مسابقات (كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي).
فيما نجح غوميز في تسجيل 7 أهداف خلال 8 مباريات ضد الأهلي في كل المسابقات، بواقع 4 أهداف في بطولة دوري المحترفين و3 في دوري أبطال آسيا.
وقاد بافيتيمبي غوميز الهلال للفوز في 5 مباريات أمام الأهلي مع تعادل واحد وخسارتين خلال 8 مباريات شارك فيها منذ انضمامه لصفوف الفريق.
وشارك عمر السومة وبافيتيمبي غوميز خلال الموسم الحالي في 7 مباريات، سجل الأول 3 أهداف مع الأهلي وأحرز الأخير 5 أهداف بقميص الهلال.
وفق “أخبار 24”.