بالفيديو.. استشاري يوضح أبرز تأثيرات مرض “حساسية القمح” على المُصابين بها

أوضح استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد الدكتور بدر الجارالله، أبرز تأثيرات مرض “حساسية القمح” على المُصابين به، ونسب الإصابة الحالية.
وقال الجارالله، إن مرض “حساسية القمح” هو مرض مناعي شامل متعدد الأشكال ومعظم المرضى يكتشفونه بالصدفة، مبيناً أن الأعراض تتشابه مع كثير من أمراض الجهاز الهضمي.
وأضاف في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك 200 عرض للمرض بعضها يؤثر على العظام والمفاصل والكبد والجهاز الهضمي والدم والنمو والوزن وشهية الأكل، مشيراً إلى أن 10% من كل 600 مريض به يوجد لديهم مشكلة في الكبد. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن نسب الإصابة بهذا المرض تعد متماثلة في كل أنحاء العالم، حيث يوجد نحو 1% أو أكثر من مواطني مجتمعات الشرق الأوسط يعانون من أعراض “حساسية القمح”.
هل هناك علاقة بين حساسية القمح وأمراض الكبد؟.. د. بدر الجارالله (استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد) يُجيب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FjBl7znxvF
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 28, 2021
حساسية القمح..
د. بدر الجارالله – استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد: مرض متعدد الأشكال، ومعظم المرضى يكتشفونه بالصدفة، والأعراض تتشابه مع كثير من أمراض الجهاز الهضمي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/E1zMXor1j2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 28, 2021
200 عرض لمرض حساسية القمح..
د. بدر الجارالله – استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد- يشرح تأثيره على كثير من أعضاء الجسد#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Mx23TGywzf
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 28, 2021
حساسية القمح..
د. بدر الجارالله – استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد- يوضح أكثر الفئات العمرية والجنسية عرضه للإصابة بالمرض، ودور العوامل الجينية في الإصابة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xBtxW0GbZr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 28, 2021