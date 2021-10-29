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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يوضح أبرز تأثيرات مرض “حساسية القمح” على المُصابين بها
29/10/2021   9:36 ص

بالفيديو.. استشاري يوضح أبرز تأثيرات مرض “حساسية القمح” على المُصابين بها

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أوضح استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد الدكتور بدر الجارالله، أبرز تأثيرات مرض “حساسية القمح” على المُصابين به، ونسب الإصابة الحالية.

وقال الجارالله، إن مرض “حساسية القمح” هو مرض مناعي شامل متعدد الأشكال ومعظم المرضى يكتشفونه بالصدفة، مبيناً أن الأعراض تتشابه مع كثير من أمراض الجهاز الهضمي.

وأضاف في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك 200 عرض للمرض بعضها يؤثر على العظام والمفاصل والكبد والجهاز الهضمي والدم والنمو والوزن وشهية الأكل، مشيراً إلى أن 10% من كل 600 مريض به يوجد لديهم مشكلة في الكبد. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن نسب الإصابة بهذا المرض تعد متماثلة في كل أنحاء العالم، حيث يوجد نحو 1% أو أكثر من مواطني مجتمعات الشرق الأوسط يعانون من أعراض “حساسية القمح”.

بالفيديو.. استشاري يوضح أبرز تأثيرات مرض “حساسية القمح” على المُصابين بها

أخبار محلية
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