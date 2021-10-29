إحداهما “خروج حوت ضخم”.. باحث يروي قصتين غريبتين شهدتهما الوجه وجدة قديماً

روى الباحث عبدالله العمراني، قصتين غريبتين شهدتهما محافظتا الوجه وجدة قديماً إحداهما وقعت قبل نحو 90 عاماً.
وقال العمراني، إن القصة الأولى تتعلق بخروج حوت ضخم طوله 20 متراً عام 1350هـ على أهالي الوجه بمنطقة تبوك، مضيفاً أن أهل البادية والحضر ظلوا يأكلون منه لمدة يومين.
وأشار إلى أن القصة الثانية كانت عام 1381هـ وتحمل اسم “حمى الذهب في جدة” تخص خروج أهالي جدة في يوم إجازتهم للبحث عن العملات الذهبية في بحر الأربعين.
ونوه خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن القصة ورد في تفاصيلها أن الملك سعود ـ رحمه الله ـ أمر بتوسعة أحد شوارع جدة والذي يسمى حالياً بسبب تلك القصة “شارع الذهب”. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه خلال عمليات هدم بعض المباني لتنفيذ مشروع التوسعة تناثرت عملات ذهبية كانت موجودة بمبنى مهجور، لكن سائق الشيول لم ينتبه للأمر ورفع العملات وسط الأنقاض ورمى بها في بحر الأربعين.
خروج حوت ضخم من البحر..
قصص غريبة من تاريخ منطقة تبوك يرويها الباحث “عبدالله العمراني”#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4mGa728jM7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 28, 2021