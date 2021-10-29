متجاوزة باريس ولوس أنجلوس.. “الرياض” ثالثة أذكى عواصم مجموعة العشرين.. و”المدينة” الرابعة عربيًا

قفزت مدينة الرياض 23 مرتبة محققة تقدمًا مميزًا ونوعيًا في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتصبح ثالث أذكى مدينة بين عواصم دول مجموعة العشرين والـ 30 على المستوى العالمي.
وتجاوزت الرياض في المؤشر مدنا عالمية مثل لوس أنجلوس ومدريد وهونج كونج وباريس، كما تم إدراج المدينة المنورة كثانية مدن المملكة بعد الرياض، حيث احتلت المرتبة 73 عالميًا والرابعة عربيًا.
ويعتمد مؤشر IMD للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى المساهمة في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن الذكية. وفق “أخبار 24”.
وتساعد المدن الذكي في تطوير العديد من القطاعات الرئيسية في الدولة مثل قطاع النقل الذكي، والاقتصاد الذكي، وبناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.