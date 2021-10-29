هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد عند استبدال بطارية السيارة خلال الضمان الساري ؟..”التجارة” تجيب

أكدت وزارة التجارة أن المستهلك من حقه المطالبة بضمان جديد عند استبدال بطارية السيارة خلال الضمان الساري.
وأوضحت اليوم (الخميس) أن المطالبة بضمان جديد تكون في حال تأخر الوكيل في توفير قطع الغيار وفي عملية الصيانة.
وأشارت إلى أنه سيتم تمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير، على أن يُدون ذلك في كرت الضمان أو الفاتورة.
💡| سؤال الأسبوع.. (المستهلك)
هل يحق لي المطالبة بضمان جديد عند استبدال بطارية السيارة خلال الضمان الساري ؟ pic.twitter.com/EBBUTGR90N
— وزارة التجارة (@MCgovSA) October 28, 2021
وفق “أخبار 24”.