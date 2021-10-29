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أخبار محلية > هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد عند استبدال بطارية السيارة خلال الضمان الساري ؟..”التجارة” تجيب
29/10/2021   9:34 ص

هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد عند استبدال بطارية السيارة خلال الضمان الساري ؟..”التجارة” تجيب

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أكدت وزارة التجارة أن المستهلك من حقه المطالبة بضمان جديد عند استبدال بطارية السيارة خلال الضمان الساري.

وأوضحت اليوم (الخميس) أن المطالبة بضمان جديد تكون في حال تأخر الوكيل في توفير قطع الغيار وفي عملية الصيانة.

وأشارت إلى أنه سيتم تمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير، على أن يُدون ذلك في كرت الضمان أو الفاتورة.

وفق “أخبار 24”.

هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد عند استبدال بطارية السيارة خلال الضمان الساري ؟..”التجارة” تجيب

أخبار محلية
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