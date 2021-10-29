بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع الدرعية: أنفقنا ملياري دولار في البنية التحتية وافتتاح المرحلة الأولى العام المقبل

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الدرعية، جيري انزيريلو، عن إنفاقهم ملياري دولار في البنية التحتية للمشروع.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الشرق بلومبيرغ، أن التكلفة الإجمالية لمشروع الدرعية تبلغ 50 مليار دولار، وأن مراحله الثلاث ستكتمل 2026م.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستُفتتح بنهاية الربع الأول من عام 2022، وبحلول 2024 نسبة الإنجاز ستصل إلى 60% من المخططات الرئيسية. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن المشروع سيضم 38 فندقاً عالمياً من فئة 5 نجوم، إلى جانب 20 مطعماً عالمياً ستكون مطلة على البجيري، من بينها 5 سعودية.
وكشف عن خطتهم لإنشاء 3 منتزهات وزراعة أكثر 3 ملايين شجرة في المشروع.
جيري انزيريلو الرئيس التنفيذي لـ@DGDA_SA عبر لقاءٍ في قناة الشرق على هامش #مستقبل_الاستثمار #FII5؛
⁃ 20 مطعمًا عالميًا في مطل البجيري
– ثلاثة منتزهات جديدة
– زراعة ثلاثة ملايين شجرة في الدرعية
⁃ سيكون في الدرعية 38 فندقًا عالميًا
لا مثيل لها!
— هيئة تطوير بوابة الدرعية (@DGDA_SA) October 28, 2021