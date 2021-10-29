نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع الدرعية: أنفقنا ملياري دولار في البنية التحتية وافتتاح المرحلة الأولى العام المقبل
29/10/2021   9:34 ص

بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع الدرعية: أنفقنا ملياري دولار في البنية التحتية وافتتاح المرحلة الأولى العام المقبل

+ = -
755

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الدرعية، جيري انزيريلو، عن إنفاقهم ملياري دولار في البنية التحتية للمشروع.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الشرق بلومبيرغ، أن التكلفة الإجمالية لمشروع الدرعية تبلغ 50 مليار دولار، وأن مراحله الثلاث ستكتمل 2026م.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستُفتتح بنهاية الربع الأول من عام 2022، وبحلول 2024 نسبة الإنجاز ستصل إلى 60% من المخططات الرئيسية. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن المشروع سيضم 38 فندقاً عالمياً من فئة 5 نجوم، إلى جانب 20 مطعماً عالمياً ستكون مطلة على البجيري، من بينها 5 سعودية.

وكشف عن خطتهم لإنشاء 3 منتزهات وزراعة أكثر 3 ملايين شجرة في المشروع.

بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع الدرعية: أنفقنا ملياري دولار في البنية التحتية وافتتاح المرحلة الأولى العام المقبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182068.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.