هل من السنة المداومة على قراءة سورتي “السجدة” و”الإنسان” في فجر يوم الجمعة؟ الشيخ “الخثلان” يُجيب

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم المداومة على قراءة سورتي “السجدة” و”الإنسان” في فجر يوم الجمعة.
وأكد “الخثلان”، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أنه من السنة أن يقرأ المسلم سورتي “السجدة” و”الإنسان”، مضيفا أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال إن النبي “محمد” -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة.
ولفت إلى أن أهل العلم أكدوا أنه ينبغي أن تُترك قراءة هاتين السورتين أحيانًا حتى لا يعتقد بعض العامة وجوبها، لذا يمكن عدم قراءتها مرة واحدة كل شهر أو نحو ذلك.
🔆هل من السنة المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر #يوم_الجمعة ؟ وهل الحكم يشمل المرأة التي تصلي في بيتها؟#سعد_الخثلان #الجمعه #ليلة_الجمعة pic.twitter.com/uQdRfFQcbl
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) October 28, 2021
وفق “أخبار 24”.