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أخبار محلية > هل من السنة المداومة على قراءة سورتي “السجدة” و”الإنسان” في فجر يوم الجمعة؟ الشيخ “الخثلان” يُجيب
29/10/2021   9:40 ص

هل من السنة المداومة على قراءة سورتي “السجدة” و”الإنسان” في فجر يوم الجمعة؟ الشيخ “الخثلان” يُجيب

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم المداومة على قراءة سورتي “السجدة” و”الإنسان” في فجر يوم الجمعة.

وأكد “الخثلان”، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أنه من السنة أن يقرأ المسلم سورتي “السجدة” و”الإنسان”، مضيفا أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال إن النبي “محمد” -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة.

ولفت إلى أن أهل العلم أكدوا أنه ينبغي أن تُترك قراءة هاتين السورتين أحيانًا حتى لا يعتقد بعض العامة وجوبها، لذا يمكن عدم قراءتها مرة واحدة كل شهر أو نحو ذلك.

وفق “أخبار 24”.

هل من السنة المداومة على قراءة سورتي “السجدة” و”الإنسان” في فجر يوم الجمعة؟ الشيخ “الخثلان” يُجيب

أخبار محلية
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