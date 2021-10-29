“الأرصاد” يصدر تنبيهات بأمطار وسحب رعدية في عدة مناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بأمطار وسحب رعدية ممطرة بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في الرؤية الأفقية وذلك من الساعة الـ11 صباحاً وحتى الـ7 مساء.
وأبان أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والقصيم ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن عدداً من المحافظات بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ7 مساءً.