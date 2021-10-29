أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك الخفجي، وفقًا لعدد من الضوابط والاشتراطات.
وقالت إن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 9 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مبينة أنه على الراغبين في دخول المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، ودفع 10 آلاف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأضافت أنه يجب إخراج البضائع والسيارات من الجمرك مع دفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.
وأبانت أنه يجب أن يكتمل إخراج السيارات والبضائع المبيعة خلال 5 أيام برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر، لافتة إلى أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرض السيارات والبضائع للبيع مرة أخرى.
وفق “أخبار 24”.