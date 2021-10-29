“الأرصاد”: أمطار رعدية قد تشهدها عدة مناطق اليوم.. واحتمال تكوّن الضباب بهذه الأجزاء من البلاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم (الجمعة)، على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، مع احتمالية تكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10 -30 كم/ ساعة، وأن يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وقد يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.