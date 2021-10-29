“الحصيني”: اليوم بداية ثاني منازل “الوسم” وهو “السماك”.. وهذه أبرز صفاته وخصائصه

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الجمعة) هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل موسم الوسم وهو السماك، مبيناً أنه خامس نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية ومدته 13 يوماً.
وأضاف الحصيني أن السماك تزداد فيه برودة الأجواء ليلاً وتخف الحرارة نسبياً خلال النهار، ويشهد غزارة في الأمطار، ومعه تبدأ تقل الرغبة في شرب الماء لازدياد برودته مع تقدم الأيام.
وأوضح أن السماك تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة، كنزلات البرد والإنفلونزا نتيجة للتقلبات الجوية، كما ترتفع فيه نسبة تقدم موجات البرد خاصة في آخر أيامه، ويستمر أيضاً فيه زيادة الليل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه الأيام تبدأ زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، وكذلك تزرع البقوليات والخضار والورقيات، وتسمد الأشجار، وتحتمي فيها خلايا النخل من البرد، وفي آخرها يبدأ هيجان الإبل.