على هامش التحضيرات لـ”بوليفارد الرياض”.. “تركي آل الشيخ” يروي موقفًا كوميديًا مع “هنيدي”

روى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، موقفًا كوميديًا جمعه بالفنان المصري محمد هنيدي، على هامش التحضيرات لـ “بوليفارد الرياض”.
وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه، إنه زار بروفة المسرحية التي يقدمها “هنيدي” خلال موسم الرياض، والتي من المقرر أن تنطلق على مسرح “بكر الشدي” في “البوليفارد” مع مطلع نوفمبر المقبل.
وذكر “آل الشيخ”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الفنان المصري رفض وجوده في الكواليس الخاصة بالعمل المسرحي، بل وطلب له حراس الأمن، ليخرجوه بالقوة منها.
من جهته، تفاعل “هنيدي” بطريقة طريفة مع ما ذكره “آل الشيخ”، ونشر صورة له من فيلمه “فول الصين العظيم”، وعلق عليه قائلا: “ما تقلقش خالص يا بو ناصر انت في حماية أخوك هنيدي.. فلازم تقلق أكتر”. وفق”أخبار 24″.
يذكر أن محمد هنيدي، سيقدم عرضًا مسرحيًا بعنوان “سلام مربع”، خلا موسم الرياض، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين منهم آيتن عامر ومحمد ثروت، ضمن 24 عرضًا مسرحيًا لنجوم مصريين وعرب على مسارح بوليفارد.