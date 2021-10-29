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أخبار محلية > “المرور”: تفعيل تحويلة بطريق العروبة لاستكمال الإنشاءات بحديقة الملك سلمان بالرياض
29/10/2021   2:35 م

“المرور”: تفعيل تحويلة بطريق العروبة لاستكمال الإنشاءات بحديقة الملك سلمان بالرياض

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قالت إدارة مرور منطقة الرياض، إنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة؛ من أجل استكمال الأعمال الإنشائية بحديقة الملك سلمان.

وأوضحت الإدارة أن تفعيل التحويلة سيكون اعتباراً من يوم غد السبت، وذلك بعد تقاطع طريق العروبة مع طريق أبي بكر الصديق مباشرة من جهة الشرق.

وأبانت أن التحويلة تشمل المسارين على الطريق، داعية المواطنين والمقيمين لاستخدام مسار التحويلة البديل الموضح في مقطع الفيديو المرفق.

وفق “أخبار 24”.

“المرور”: تفعيل تحويلة بطريق العروبة لاستكمال الإنشاءات بحديقة الملك سلمان بالرياض

أخبار محلية
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