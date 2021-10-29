“المرور”: تفعيل تحويلة بطريق العروبة لاستكمال الإنشاءات بحديقة الملك سلمان بالرياض

قالت إدارة مرور منطقة الرياض، إنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة؛ من أجل استكمال الأعمال الإنشائية بحديقة الملك سلمان.
وأوضحت الإدارة أن تفعيل التحويلة سيكون اعتباراً من يوم غد السبت، وذلك بعد تقاطع طريق العروبة مع طريق أبي بكر الصديق مباشرة من جهة الشرق.
وأبانت أن التحويلة تشمل المسارين على الطريق، داعية المواطنين والمقيمين لاستخدام مسار التحويلة البديل الموضح في مقطع الفيديو المرفق.
تنوه إدارة مرور منطقة الرياض؛ بأنه سيتم تفعيل التحويلة المرورية الواقعة على طريق العروبة من أجل استكمال الأعمال الإنشائية لحديقة الملك سلمان، وذلك ابتداءً من يوم السبت 30 أكتوبر الجاري، وفق الخريطة الموضحة بالفيديو: pic.twitter.com/LGQxu8wnlp
— المرور السعودي (@eMoroor) October 29, 2021
وفق “أخبار 24”.