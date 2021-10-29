رئيس نادي برشلونة يتحدث عن: سبب تأخر إقالة “كومان”.. ورأيه في “تشافي”

أشاد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، بالمدرب الهولندي السابق لفريقهم، رونالد كومان رغم إقالته.
وقال لابورتا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الجمعة):”علاقتنا مع كومان رائعة وأخبرناه بقرارنا واحترم ذلك منحناه الثقة لكن الموقف مؤخرا كان سلبيا للغاية، هو شخص رائع وسيظل أسطورة للنادي لقد فاز معنا كمدرب بكأس الملك لكن لم يستمر معنا لأن النتائج حسمت موقفه”.
وردّ رئيس برشلونة على سؤاله عن سبب تأخر إقالة كومان، بقوله:”لقد استحق الحصول على الثقة في ظل عدم تواجد اللاعبين المصابين لكن بعد ذلك النتائج كانت هي الفيصل”. وفق “أخبار 24”.
وأتم لابورتا تصريحاته بالرد على سؤال إذا كان لاعب فريقه الأسبق ومدرب السد القطري الحالي، تشافي هيرنانديز سيكون مدربًا للنادي الكتالوني بقوله:”لدي أراء جيدة عنه وهو شخص يطور نفسه”.