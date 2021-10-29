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اخبار رياضية > رئيس الحزم يثير الجدل بعد الهزيمة من الاتحاد
29/10/2021   3:34 م

رئيس الحزم يثير الجدل بعد الهزيمة من الاتحاد

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أثار رئيس مجلس إدارة نادي الحزم، سلمان المالك الجدل، عقب خسارة فريقه أمام الاتحاد بهدف دون رد.

وكتب المالك عبر حسابه على “تويتر”: “ثلاثة إنذارات شفهيه لظهير الاتحاد الأيسر والرابع يحصل على انذار !! ولاعبين الحزم الإنذار جاهز”.

وأضاف: “إعاقه واضحه داخل منطقة ١٨ ضد لاعب الحزم بعد الركنيه آخر المباراه لم ينظر لها الحكم عكس الإتحاد وضربة جزاء غريبه،، هذا ما خشيت منه عموما هارد لك للحزم ومبروك للإتحاد”. وفق “أخبار 24”.

وسجل عبدالعزيز البيشي هدف اللقاء الوحيد، ليقود الاتحاد للفوز على الحزم بهدف دون، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

رئيس الحزم يثير الجدل بعد الهزيمة من الاتحاد

اخبار رياضية
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