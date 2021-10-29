بالفيديو.. مواطنة تحول “باص” والدها القديم إلى كرفان مميز

روت فتاة سعودية قصة تحويل “باص” والدها إلى كرفان مميز، مشيرة إلى السبب الذي دعاها لذلك، وإلى التشجيع والدعم الذي تلقته من أسرتها، على العمل في مجال الأثاث.
وقالت عائشة السحيمي في لقاء مع “برنامج 120” على قناة الإخبارية اليوم الجمعة، إنها نشأت في عائلة حِرفية وأن ذلك أثر فيها وفي ميولها، كما أن هناك من تعمل بالخياطة أو التطريز في الأسرة.
وأوضحت أنها درست في إحدى قرى المدينة المنورة وأن والدها دأب على استخدام الباص الذي يملكه في نقل طالبات القرية وأخواتها إلى المدرسة أولاً ثم هي لاحقاً، حيث كانت المدرسة تبعد حوالي 30 كيلومترا عن المنزل.
وأشارت إلى أنها ارتبطت بذلك الباص وأنها قضت أيام مرحلتي الابتدائية والمتوسطة فيه من الصباح حتى المساء، مع ذكريات جميلة لا تنساها، لذلك عملت على تأهيله ودهانه ليكون كرفاناً. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن لها خبرة في عمل الأثاث المنزلي وتطمح في فتح ورشة وتدريب صديقاتها وأخواتها، كما أنها بدأت تستفيد مادياً بشكل بسيط بتقديم خدمات تجديد الأثاث للأقارب والجيران، وسط دعم أسرتها.
فيديو | فتاة سعودية تحول باص والدها المتهالك لـ “كرفان” مميز .. وعائشة لـ #برنامج_120: أطمح لامتلاك ورشة نجارة خاصة#الإخبارية pic.twitter.com/D6Pq2md5pQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2021