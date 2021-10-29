“الغذاء والدواء”: النظارات الشمسية المقلدة تسبب ضرراً كبيراً للعينين لهذا السبب

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن النظارات الشمسية المقلدة قد تسبب ضرراً كبيراً للعينين عند استخدامها.
وأوضحت أن حدقة العين وظيفتها تكمن في التكيف مع الضوء المحيط، فعند التعرض لضوء الشمس تضيق لتقلل من دخول الضوء إلى العينين، وعند التواجد في مكان مظلم تتوسع لتسمح بمرور الضوء بنسبة أعلى.
وأشارت إلى أنه عند استخدام نظارات شمسية رديئة الجودة تتوسع حدقة العين كما يحصل في الظلام وحينها ستسمح بمرور قدر أكبر من أشعة الشمس بما فيها الأشعة فوق البنفسجية، وبهذا تتسبب بضرر أكثر من عدم استخدامها. وفق “أخبار 24”.
ونصحت بشراء النظارات من الموزعين المعتمدين مثل مراكز البصريات المعتمدة من وزارة الصحة.
النظارات الشمسية المقلدة قد تسبب ضررًا كبيرًا للعينين عند استخدامها.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/jFn7oQPR0f
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) October 29, 2021