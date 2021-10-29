“موانئ” : إلزام الشاحنات الراغبة في دخول ميناء جدة بنظام”حجز المواعيد” بدءًا من نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، اليوم (الجمعة)، أن حجز المواعيد المسبقة عبر منصة “فسح” سيكون إلزاميًا على الشاحنات الراغبة بالدخول إلى ميناء جدة الإسلامي، اعتبارًا من مطلع نوفمبر المقبل.
وأوضحت موانئ أن ذلك جاء بعد التنسيق مع المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير “فسح”، من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتحسينًا لجودتها.
وأكدت أن خدمة حجز المواعيد للشاحنات، ستنظم حركة سير الشاحنات وفق حركة مرنة، إضافة إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتخفيف الازدحام المروري.
وفق “أخبار 24”.