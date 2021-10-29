أردني يقتُل زوجته خنقاً أمام أطفالهما السبعة ويهرب بهم.. واكتشاف جُثة الضحية بعد يومين

أقدم أردني على قتـل زوجته خنقاً، أمام أعين أطفالهما السبعة، ثم ترك جُثتها داخل المنزل، واصطحب أطفاله وهرب بهم.
وأوقف مدعي عام الجنايات الكبرى في الأردن الزوج لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، بتهمة القتـل العمد، فيما يخضع أكبر الأبناء للتحقيق من قبل مدعي عام الأحداث بشبهة الاشتراك في ارتكاب الجريمة مع والده.
وقالت مصادر وفقاً لصحيفة “الغد” الأردنية، إن قاضي أحداث الزرقاء أصدر أمس أمراً بتوفير الحماية والرعاية لمدة عام لـ6 من الأطفال وهم 4 فتيات وولدان تتراوح أعمارهم بين العامين ونصف العام و12 عاما، في دور الحماية والرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وذكرت المصادر أن المتهم كان يقضي عقوبة داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بعد إدانته في قضية مخدرات، وبعد الإفراج عنه وعودته إلى منزله، دخل في خلافات مع زوجته، انتهت بإقدامه على قتلها خنقا أمام أعين أطفالها، ثم تركها داخل منزله، واصطحب أطفاله السبعة.
وأضافت المصادر أن المتهم لاذ بالفرار مع أطفاله ولم يبلغ عن ارتكابه الجريمة، الأمر الذي أدى لبقاء جُثة الضحية في المنزل لمدة يومين إلى أن اشتم الجيران روائح منبعثة من المنزل، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة للاشتباه بوجود حالة وفاة داخله.