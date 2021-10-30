“غريب”: هذا ما طلبه “هاسي” في الثلث الأول لمواجهة الهلال

علق لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب على تعادل فريقه أمام الهلال، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال غريب في تصريحات بعد المباراة:” مباراة بعد الأخرى سيكون الأهلي في وضعه الطبيعي، وفضّلنا عدم الضغط على الهلال بداية النصف ساعة الأولى”.
وأضاف:” كنا نستحق الفوز أمام الهلال وكنا الأفضل في الشوط الثاني”.
وأتم تصريحاته: “هاسي طلب منا الدفاع في الثلث الأول من المباراة ثم الهجوم فيما تبقى من المباراة”.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري المحترفين، والهلال إلى 16 نقطة في المركز الرابع. وفق “أخبار 24”.