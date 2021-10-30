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أخبار محلية > شاهد.. مشاركة ولي العهد في مجموعة العشرين المنعقدة في إيطاليا
30/10/2021   11:55 م

شاهد.. مشاركة ولي العهد في مجموعة العشرين المنعقدة في إيطاليا

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أظهرت صور وفيديو، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، أثناء مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك في مجموعة العشرين وألقى كلمته “عن بعد” عبر الاتصال المرئي قال فيها، إن المملكة قادت خلال العام الماضي جهود الاستجابة الدولية لمواجهة جائحة “كورونا” وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن المملكة تشارك دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية الاجتماعية، وتواصل المملكة دورها في تزويد العالم بالطاقة النظيفة من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير. وفق “أخبار 24”.

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شاهد.. مشاركة ولي العهد في مجموعة العشرين المنعقدة في إيطاليا

أخبار محلية
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