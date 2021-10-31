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أخبار محلية > بالفيديو : “متحدث الصحة” يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في العديد من الدول
31/10/2021   8:55 م

بالفيديو : “متحدث الصحة” يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في العديد من الدول

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن جائحة كورونا ما زالت مستمرة، وأن هناك ارتفاعا كبيرا في الإصابات في العديد من دول العالم.

وأوضح، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد)، أن الارتفاعات التي حدثت بسبب التراخي السريع في الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بلبس الكمامة، وقلة التحصين مقارنة بنسبة السكان.

وأشار إلى أن المكاسب التي حققتها المملكة في تراجع الإصابات وجعلتها من الدول الرائدة في مجابهة الفيروس يجب المحافظة عليها من خلال المبادرة بأخذ اللقاح، ومن أخذ الجرعة الأولى يحرص على الثانية.

وأضاف أنه من المهم الحصول على الجرعة المنشطة لمن تجاوز 6 أشهر من موعد الجرعة الثانية، كونها تعزز المناعة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : “متحدث الصحة” يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في العديد من الدول

أخبار محلية
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