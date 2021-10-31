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أخبار محلية > الجدعان: القطاع المالي في المملكة متين وقادر على مواجهة التحديات
01/11/2021   1:06 ص

الجدعان: القطاع المالي في المملكة متين وقادر على مواجهة التحديات

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن القطاع المالي في المملكة متين وقادر على مواجهة التحديات، مع استمرار تمكين القطاع المالي للأدوات اللازمة لتوسيع التمويل المستدام وقدرات الاستثمار.

وأشار، بمناسبة انعقاد أعمال قمة مجموعة الـ20، إلى أن المملكة رحّبت بالتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة التي نفذها صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس من هذا العام، وهو ما وفّر ما يعادل 650 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الإضافية على مستوى العالم.

كما رحبت المملكة بالتقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة الـ20 التي استفادت منها 50 دولة، وبإجمالي مبالغ معلقة يُقدر بنحو 12.7 مليار دولار أمريكي، والتي تأتي استمراراً لجهودها خلال رئاستها للمجموعة العام الماضي.

وأوضح أن المملكة واصلت تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن تعافي النشاط الاقتصادي ما يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة، وأن هذا التباين يزيد من المخاطر على النمو الشامل والمستدام.

الجدعان: القطاع المالي في المملكة متين وقادر على مواجهة التحديات

أخبار محلية
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