بثلاثة أضعاف حجمها السابق.. افتتاح “بوليفارد رياض سيتي” مساء اليوم

تنطلق مساء اليوم (الإثنين) فعاليات منطقة “بوليفارد رياض سيتي” التي تعد من أكبر مناطق موسم الرياض وأهم الوجهات الترفيهية.
وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة بنحو 900 ألف م2 بعد زيادة مساحتها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في الموسم السابق، وتقع المنطقة شمالي مدينة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، فيما تمثل النافورة الراقصة أحد أبرز معالم المنطقة.
وتحتوي “بوليفارد رياض سيتي” على 9 مناطق يتميز كلٌّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم والمقاهي، والحدائق، ومراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار، وأبرز تلك المناطق منطقة النافورة التي تتميز بتوفر عروض مختلفة من إضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتلاءم مع عرض النافورة.
وتستقبل منطقة “بوليفارد رياض سيتي” زوارها يوميًّا بالعديد من الفعاليات المتنوعة من الساعة الـ5 مساءً وحتى الساعة الـ4 صباحًا طوال أيام الأسبوع، كما تحتوي على أكثر من 10 آلاف موقف لسيارات الزوار، منها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى مواقف لخدمة صف السيارات.
وتحتضن المنطقة فعاليات عالمية تقام لأول مرة على مستوى العالم، إضافةً إلى حضور واحدة من أكبر دور العرض في الشرق الأوسط، والتي تحتوي على شاشات سينمائية عالية الجودة تُعرض فيها أحدث الأفلام قبل نزولها في صالات السينما العالمية، وتصل مساحتها إلى 22,280 م2، بشاشات سينما يصل عددها إلى 25 شاشة.
وفق “أخبار 24”.