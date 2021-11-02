بالفيديو.. أخصائي نفسي: من يستخدم مواقع التواصل هذه المدة يومياً يصبح مدمناً ويحتاج للعلاج

حذر الأخصائي النفسي الدكتور عبدالرحمن الخيران، من خطورة الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، وما قد تسببه من خطر على صحة الكبار والأطفال.
وقال الخيران إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ساعتين ونصف يومياً فهذا يعد إدماناً، أما من يستخدمها لفترة من 5 إلى 8 ساعات يومياً فإن الشخص قد يحتاج بعد فترة للعلاج النفسي.
وأضاف في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل يؤدي بالشخص للعزلة ويصيبه بالاكتئاب، وقد يحتاج لجلسات سلوكية من أجل تجنب المضاعفات النفسية.
وشدد على ضرورة العمل سريعاً على تقليل استخدام الجوالات ومواقع التواصل، مبيناً أن المشكلة ليست في المحتوى الذي نطالعه على الجوال، فحتى لو كان المحتوى مفيداً يجب أيضاً تقليل فترة الاستخدام. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أكبر خطأ يرتكبه الآباء والأمهات مع أطفالهم هو تركهم مع الألعاب الإلكترونية، موضحاً أن استخدام الطفل المفرط لها يصيبه بالرهاب الاجتماعي وقد يؤثر على قدراته العقلية وقدراته في النطق.
خطر الألعاب الالكترونية على الأطفال..
د. عبدالرحمن الخيران (أخصائي نفسي): الألعاب الالكترونية من أقوى الأسباب التي تُصيب الأطفال بالرهاب الاجتماعي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/g9ddWE6wIP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 1, 2021