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أخبار محلية > بالفيديو.. حملة “اعرف خياراتك” تصل إلى جدة وتعلن وجهتها القادمة
02/11/2021   8:27 ص

بالفيديو.. حملة “اعرف خياراتك” تصل إلى جدة وتعلن وجهتها القادمة

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وصلت حملة “اعرف خياراتك” التوعوية التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى مدينة جدة، حيث احتضن أحد المراكز التجارية بالمدينة جناحاً تفاعلياً للحملة.

وتهدف حملة “اعرف خياراتك” إلى توعية المستهلكين ببدائل الأدوية وكيفية إظهار السقف الأعلى لأسعارها، وكذلك طريقة رفع البلاغات.

وأكدت إدارة الحملة أنها ستواصل فعالياتها التوعوية في جميع مدن ومحافظات المملكة، معلنة أن وجهتها القادمة ستكون في منطقة جازان.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. حملة “اعرف خياراتك” تصل إلى جدة وتعلن وجهتها القادمة

أخبار محلية
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