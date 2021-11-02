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أخبار محلية > استشاري يوضح أسباب الكحة الجافة والأدوية المناسبة لعلاجها
02/11/2021   8:28 ص

استشاري يوضح أسباب الكحة الجافة والأدوية المناسبة لعلاجها

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أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بعض الأسباب التي تؤدي للإصابة بالكحة الجافة المزمنة، والأدوية المناسبة لعلاج الكحة بشكل عام.

وقال النمر إن الإصابة بالربو أو ارتجاع المريء أو التهاب الجيوب الأنفية من أسباب الكحة الجافة المزمنة، وكذلك بعض السلوكيات كالتدخين وتناول بعض أدوية الضغط.

ولفت إلى أن دواء الكحة المعروف لا يفيد في كل أنواع الكحة، فبعضها يحتاج إما لمضاد حيوي أو فنتولين أو مضاد حموضة أو مضاد حساسية أو استبدال نوع معين من أدوية الضغط.وفق “أخبار 24”.

وحذر من لجوء البعض للكحة المتكررة عند حدوث جلطة في القلب بغرض المساعدة في العلاج، مبيناً أن الكحة المتكررة كل ثانيتين لا تساعد المريض عند حدوث جلطة القلب بل تضره.

استشاري يوضح أسباب الكحة الجافة والأدوية المناسبة لعلاجها

أخبار محلية
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