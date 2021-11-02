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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشار موارد بشرية يوضح المدة المثالية للبقاء في الوظيفة ومتى يفضل تركها
02/11/2021   8:27 ص

بالفيديو.. مستشار موارد بشرية يوضح المدة المثالية للبقاء في الوظيفة ومتى يفضل تركها

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تحدث مستشار مختص في الموارد البشرية عن المدة المثالية لبقاء الشخص في وظيفته دون البحث عن غيرها، وما الوقت المناسب الذي يفضل له أن يتركها ويبحث عن غيرها.

وقال المستشار وائل الحربي في لقائه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن أي شخص بشكل عام يحتاج من عام إلى 3 أعوام للإلمام بوظيفته بشكل كامل وأدائها على الشكل المطلوب.

وأضاف الحربي أنه في الغالب لا توجد مدة مثالية للبقاء في وظيفة معينة، حيث يعتمد ذلك على رغبة الشخص في البقاء وعلى طموحاته وخطته الوظيفية التي وضعها لنفسه في تلك الوظيفة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن بقاء الموظف في بداية حياته الوظيفية في نفس الوظيفة لفترة طويلة يقـتل طموحه المستقبلي، فالكل بحاجة لتطوير نفسه من فترة لأخرى، وإذا لم يجد هذا التطور في المنشأة التي يعمل بها فعليه أن يبحث في مكان آخر.

بالفيديو.. مستشار موارد بشرية يوضح المدة المثالية للبقاء في الوظيفة ومتى يفضل تركها

أخبار محلية
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