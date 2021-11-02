بالفيديو.. الزعاق: شهر نوفمبر فيه أنعم وألطف أيام السنة.. وهذه سبب تسميته

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن شهر نوفمبر الجاري يعد أجمل وألطف وأنعم أيام السنة، لأن أيامه داخلة في حيز الوسم.
وأوضح الزعاق أن المطر الذي يهطل في نوفمبر ينبت فقع الزبيدي، أما الذي يهطل في ديسمبر فينبت فقع الخلاسي وهو الألذ، مضيفاً أن السحب التي تتشكل في نوفمبر يسميها العرب بالمرابيع.
وأضاف وفقاً لـ “العربية”، أن نوفمبر هو آخر 4 أشهر تتكون من 30 يوماً (فبراير ويونيو وسبتمبر ونوفمبر)، وسمي بذلك نسبة للفظ اللاتيني (نوفم) ومعناه التاسع، فقد كان الرومان يبدأون سنتهم بشهر مارس.
وأشار إلى أن شهر نوفمبر يسمى في العراق وبلاد الشام بتشرين الثاني، بينما يسمى في المغرب العربي بنونمبر، موضحاً أن تشرين هي لفظة أرامية تعني السابق واللاحق.
مطر شهر #نوفمبر ينبت فقع الزبيدي
ومطر شهر ديسمبر ينبت فقع الخلاسي وهو الأطعم
والعامة يقولون(الخلاسي لراسي والزبيدي لوليدي) كناية عن الألذ طعماً فيختاره الإنسان لنفسه
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 1, 2021