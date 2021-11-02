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أخبار محلية > استشارية علاج عقم تنصح بتجميد البويضات لدى الإناث في سن مبكرة لهذا السبب
02/11/2021   8:27 ص

استشارية علاج عقم تنصح بتجميد البويضات لدى الإناث في سن مبكرة لهذا السبب

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نصحت استشارية علاج العقم الدكتورة نوف الأسمري بتجميد البويضات في سن مبكرة لدى بعض النساء، لتلافي نفاد المخزون لديهن قبل الزواج.

وأوضحت الدكتورة نوف خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن بعض النساء مصابات بأمراض وراثية كانقطاع الطمث المبكر، لذلك من الأفضل تجميد البويضات لهن في عمر يبدأ من 20 عاماً وحتى 30 عاماً.

ولفتت إلى أن نسبة الخطأ في اختلاط الأنساب معدومة، مؤكدةً أن المختبرات حريصة بشكل كبير عند التعامل مع النطف والبويضات وتركيبات الأنسجة.

وفق “أخبار 24”.

استشارية علاج عقم تنصح بتجميد البويضات لدى الإناث في سن مبكرة لهذا السبب

أخبار محلية
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