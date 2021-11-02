“الصحة” توضح أسباب سرطان الرئة وطرق علاجه

أوضحت وزارة الصحة المقصود بسرطان الرئة الذي يصيب العديد من الأشخاص، وأسباب حدوثه، وطرق علاجه، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الرئة.
وقالت الوزارة إن سرطان الرئة، عبارة عن نمو لخلايا غير طبيعية في إحدى أو كلا الرئتين ما يُشكل أورام الرئة وإعاقة عملها.
وأضافت أن أسباب الإصابة بسرطان الرئة تتمثل في التدخين، والتعرض لغاز الرادون، والتاريخ العائلي، والتعرض للمواد المسرطنة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن طرق الوقاية منه تكمن في الإقلاع عن التدخين، وتجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل، وممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي.