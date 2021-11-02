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أخبار محلية > هل حضور الطبيب لمنزل المريض سيكون “افتراضياً” في المستقبل؟.. طبيب أسرة يُوضح
02/11/2021   8:26 ص

هل حضور الطبيب لمنزل المريض سيكون “افتراضياً” في المستقبل؟.. طبيب أسرة يُوضح

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أوضح طبيب الأسرة الدكتور فؤاد سندي، مدى إمكانية حضور الطبيب لمنزل المريض “افتراضياً” في المستقبل، دون الحاجة لحضور الأخير للمستشفى.

وقال الدكتور سندي خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن تجسيد الطبيب “افتراضياً داخل منزل المريض مستقبلاً سيكون أمراً واقعياً، مبينا أن معظم الحالات الطبية يمكن معاينتها عبر العيادات الافتراضية، ويستثني من ذلك العمليات الجراحية، وبعض الحالات التي تستلزم الكشف الإكلينيكي. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن تجسيد الطبيب داخل منزل المريض مستقبلاً سيوفر عناء الذهاب للمراكز الطبية لتلقي الخدمة التي يحتاج إليها، مبيناً أن التشخيص والمعاينة عبر الفيديو سهلت كثيراً من الجوانب التي يحتاجها الكثير من المرضى.

هل حضور الطبيب لمنزل المريض سيكون “افتراضياً” في المستقبل؟.. طبيب أسرة يُوضح

أخبار محلية
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