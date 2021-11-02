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أخبار محلية > مختص: الاقتراض من البنوك مصيدة إلا إذا كان بهدف شراء منزل
02/11/2021   8:26 ص

مختص: الاقتراض من البنوك مصيدة إلا إذا كان بهدف شراء منزل

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حذر أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني، من اقتراض مبالغ مالية من البنوك لأجل استهلاكها.

وقال الدكتور مكني في مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الأمر يكون مقبولاً إذا كان الشخص يقترض من أجل الحصول على أصل،كأن يقترض لشراء منزل أو سيارة، مبيناً أنها أشياء ضرورية لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المنازل والأراضي.

ولفت إلى أن الشخص الذي يقترض من أجل السفر أو شراء أشياء كمالية يعرض نفسه لخطورة عالية، معتبراً القروض مصيدة لعدم الوصول للحرية المالية.

وفق “أخبار 24”.

مختص: الاقتراض من البنوك مصيدة إلا إذا كان بهدف شراء منزل

أخبار محلية
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