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أخبار محلية > شاهد.. صورتا الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء العاصمة في افتتاح “بوليفارد رياض سيتي”
02/11/2021   8:26 ص

شاهد.. صورتا الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء العاصمة في افتتاح “بوليفارد رياض سيتي”

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تزينت سماء العاصمة الرياض بصورتين لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال فعاليات افتتاح منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.

وظهرت سماء العاصمة مضاءة بصورتي خادم الحرمين وولي العهد، وسط تفاعل كبير من حضور فعاليات الافتتاح، الذين تجاوزت أعدادهم الآلاف من مختلف الأعمار.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد افتتحت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” يوم أمس (الإثنين)، ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تعد من أكبر وأهم الوجهات الترفهية وأحد أبرز المعالم الجديدة للمملكة. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. صورتا الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء العاصمة في افتتاح “بوليفارد رياض سيتي”

أخبار محلية
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