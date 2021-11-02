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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الموركي” يتوقع فوز الهلال بدوري أبطال آسيا.. ويجهز مفاجآة لأستراليا
02/11/2021   2:17 م

بالفيديو.. “الموركي” يتوقع فوز الهلال بدوري أبطال آسيا.. ويجهز مفاجآة لأستراليا

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كشف رئيس رابطة جمهور الوحدة، عاطي الموركي، والذي يساند المنتخب الوطني السعودي منذ أكثر من 37 عاماً عن ثقته ودعمه لنادي الهلال في مهمته بنهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد الموركي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة” أنه يساند أي فريق يمثل المملكة، وفعل ذلك مع الأهلي في 8 بطولات، مشددًا على ثقته في تحقيق الهلال لقب النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وأوضح الموركي أنه جهز هتاف خاص لمباراة المنتخب الوطتي المقبلة أمام أستراليا، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.

ويتواجد الموركي في مباريات المنتخب السعودي منذ كأس آسيا عام 1984 في سنغافورة، وحريص على حضور جميع البطولات مع الأخضر من الدورات الأولمبية إلى بطولات كؤوس الخليج وآسيا والعالم، وحصل على تكريم خاص من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نظرًا لمجهوداته الكبيرة.

بالفيديو.. “الموركي” يتوقع فوز الهلال بدوري أبطال آسيا.. ويجهز مفاجآة لأستراليا

اخبار رياضية
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