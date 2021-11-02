تفاصيل إيقاف الهويش بسبب كلاسيكو الهلال والأهلي

كشفت مصادر، اليوم (الثلاثاء) عن قرار لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف الحكم محمد الهويش، الذي أدار مباراة الأهلي والهلال، الأسبوع الماضي ضمن الجولة العاشرة من الدوري.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إيقاف الهويش سيكون لمدة جولة واحدة بسبب عودته لتقنية الفيديو في إحدى حالات المباراة، ثم تراجعه عن قراره الذي اتخذه قبل العودة للتقنية.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء جاء استنادًا إلى التوجه الجديد من قبل لجنة الحكام في اتحاد القدم، بمعاقبة الحكم الذي يتخذ قرارًا ثم يتراجع عنه بعد العودة إلى تقنية الفيديو نتيجة اكتشاف خطئه، بغية دفع الحكام إلى عدم الاتكال على تقنية الفيديو.
وكان الهويش قد تراجع عن احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي، بعد رجوعه لتقنية الفيديو والتأكد من سلامة تدخل مدافع الهلال محمد البريك على عمر السومة.